2020-04-15T18:30:40+03:00
Происшествия

Пьяный житель Белгорода избил пожилую мать и угрожал ей убийством

Полицейские возбудили в отношении семейного дебошира уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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За помощью в полицию обратилась 78-летняя жительница Белгорода. Она сообщила, что ее избил сын. По предварительным данным, 45-летний дебошир в очередной раз был подшофе. Свой гнев пьяный мужчина решил вылить на мать. Набросившись на пенсионерку с кулаками, он нанес ей удары по голове и туловищу, а также пригрозил физической расправой.

- В отношении злоумышленника составлен административный протокол за нанесение побоев, а также отделом дознания УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», - прокомментировали в пресс-службе УМВД области.

За пьяную выходку мужчина рискует лишиться свободы. Ему грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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