15 Апр 2020 2020-04-15T14:43:30+03:00

Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания.

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В Белгородской области хоронить умерших с COVID-19 будут в закрытых гробах и без права на прощание, сообщает телеграм-канал «Белгород №1», ссылаясь на департамент здравоохранения и социальной защиты населения области. Также в департаменте здравоохранения и соцзащиты сообщают, что последним пристанищем умершего человека, зараженного коронавирусом, станут обычные кладбища.

Напомним, что 13 апреля в Белгородской области умер 47 летний мужчина с коронавирусной инфекцией. За жизнь пациента из Красногвардейского района медики боролись с 30 марта. Последние 9 дней мужчина дышал с помощью аппарата ИВЛ. Вчера вечером, 14 апреля, умер еще один пациент, который также находился на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU