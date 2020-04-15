2020-04-15T14:43:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания

Последним пристанищем умерших станут обычные кладбища
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания.Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания.
Изменить размер текста:

В Белгородской области хоронить умерших с COVID-19 будут в закрытых гробах и без права на прощание, сообщает телеграм-канал «Белгород №1», ссылаясь на департамент здравоохранения и социальной защиты населения области. Также в департаменте здравоохранения и соцзащиты сообщают, что последним пристанищем умершего человека, зараженного коронавирусом, станут обычные кладбища.

Напомним, что 13 апреля в Белгородской области умер 47 летний мужчина с коронавирусной инфекцией. За жизнь пациента из Красногвардейского района медики боролись с 30 марта. Последние 9 дней мужчина дышал с помощью аппарата ИВЛ. Вчера вечером, 14 апреля, умер еще один пациент, который также находился на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Повлияет ли на радиационный фон Белгорода пожар в Чернобыле
17 апреля Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Белгородской области перевернулся самосвал
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма
Дома – не скучно: белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе
В Белгороде сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию «реактивной» Ауди
Жителей Алексеевского округа атакуют псевдородственники, якобы заразившиеся коронавирусом
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Судебные приставы помогли жительнице Белгородской области вернуть долг
В Старом Осколе к началу лета отремонтируют шесть дорог
В Белгородской области дебошир распылил в лицо полицейским газовый баллончик
Белгородка отдала грузчику в оплату за услуги электромотоцикл соседки
ВТБ: на второй неделе самоизоляции россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты
В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика
Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Белгородской области
В Белгородской области только за сутки горело более 50 гектар
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
Белгородцы смогут сами выбрать подходящий режим налогообложения
Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра
В Белгороде после дорожного конфликта один водитель попал в больницу, другой в полицию
В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы
Полицейские предупредили белгородцев об SMS-ках от мошенников со штрафами за нарушение режима самоизоляции
В Белгороде мужчина с криминальным прошлым оскорбил женщину-дознавателя
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»