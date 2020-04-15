Повлияет ли на радиационный фон Белгорода пожар в Чернобыле

15 Апр 2020 2020-04-15T13:59:33+03:00

Пожар в Рыжем лесу и его окрестностях начался в первых числах апреля и бушует уже 11 дней

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С 4 апреля украинские пожарные не могут справиться с очагами огня в Рыжем лесу и его окрестностях. Как сообщают украинские чиновники, причиной стал поджог травы. Украинские власти сообщают, что следят за ситуацией каждый день, борьба со стихийным бедствием продолжается. При этом в зоне отчуждения возле АЭС уже сгорели дотла 12 заброшенных сел.

Сайт Гисметео сообщает, что в очагах пожара резко повысился радиационный фон – огонь и пепел поднимают в воздух радиоактивную пыль, а потоки ветра разносят ее на дальние расстояния. Тревогу экологов вызывает тот факт, что в последние дни ветер с Чернобыля дует в сторону Черноземья. Белгородские синоптики сообщают, что на территории региона сегодня, 15 апреля, ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 19 м/с.

Как сообщают белгородские специалисты, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Радиационный фон на территории региона в пределах естественного 10-12 мкр/час.

Отметим, что огонь пожара в Чернобыле приблизился к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. Об этом вчера сообщил член общественного совета при Госагенстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. В Facebook он, в частности, написал: "Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и самой ЧАЭС".

ИСТОЧНИК KP.RU