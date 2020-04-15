В Казацком Яковлевского района Белгородчины строится спортивная площадка
В рамках национального проекта «Демография» в селе Казацкое Яковлевского городского округа Белгородчины уже в мае 2020 года появится новая универсальная спортивная площадка площадью 1010 квадратных метров. Такие размеры позволят заниматься легкой атлетикой, футболом и волейболом.
На объекте запланировано выполнение целого комплекса работ: будет выровнена и забетонирована площадка, поверх которой уложат специальное безопасное резиновое бесшовное покрытие и сделана разметка, размещено многофункциональное поле для занятий футболом и волейболом, а также спортивный комплекс для занятий воркаут.
Новая площадка позволит привлечь к занятиям спортом наибольшее количество жителей села, а также даст возможность детям и взрослым проводить время с пользой для здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU