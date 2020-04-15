В Казацком Яковлевского района Белгородчины строится спортивная площадка

15 Апр 2020 2020-04-15T17:20:14+03:00

Ее площадь 1010 квадратных метров позволит играть в футбол и волейбол

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В рамках национального проекта «Демография» в селе Казацкое Яковлевского городского округа Белгородчины уже в мае 2020 года появится новая универсальная спортивная площадка площадью 1010 квадратных метров. Такие размеры позволят заниматься легкой атлетикой, футболом и волейболом.

На объекте запланировано выполнение целого комплекса работ: будет выровнена и забетонирована площадка, поверх которой уложат специальное безопасное резиновое бесшовное покрытие и сделана разметка, размещено многофункциональное поле для занятий футболом и волейболом, а также спортивный комплекс для занятий воркаут.

Новая площадка позволит привлечь к занятиям спортом наибольшее количество жителей села, а также даст возможность детям и взрослым проводить время с пользой для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU