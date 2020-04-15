Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года

15 Апр 2020 2020-04-15T15:04:14+03:00

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В этом году Банк ВТБ впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. Рейтинг работодателей России строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и ИТ-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.

- Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, и это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов, - отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».