Новый музей в Прохоровке Белгородской области откроется в срок

15 Апр 2020 2020-04-15T15:43:17+03:00

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Хорошая новость пришла из Прохоровского района. Как сообщила администрация района на своем сайте, главный подарок к юбилею Великой Победы в Белгородской области - музей «Битва за оружие Великой Победы в Прохоровке» будет открыт в срок. Он вошел в список социально значимых объектов, на которых строительные работы не останавливаются ни на день.

В настоящее время, что касается строительной части, работы уже выполнены на 90%. Монтаж экспозиций находится в самом разгаре. По плану музей «Битва за оружие Великой Победы» в Прохоровке должен открыться 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU