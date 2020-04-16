90-летний юбилей отметила жительница Волоконовского района Белгородчины

16 Апр 2020 2020-04-16T10:40:26+03:00

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Жительница Волоконовского района Екатерина Феоктистовна Водопьянова отметила свой 90-й день рождения. Родилась юбиляр в хуторе Становое Волоконовского района в простой крестьянской семье. Ее судьба во всем перекликается с героической судьбой Родины. Девочкой помогала родителям по хозяйству, нянчила младшую сестренку, окончила 3 класса. Дальше продолжить образование не получилось. Началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 года отца забрали на фронт, а в феврале 1942 года пришло извещение: пропал без вести.

Мама одна растила трех дочерей. Кате пришлось испытать все тягости и лишения военных лет: расчищала от снега дороги, строила блиндажи, копала окопы и противотанковые рвы. После освобождения Волоконовского района от фашистов работала в колхозе телятницей. С марта 1948 года по сентябрь 1951 года работала на торфоразработках в тресте «Ленгосторф». Затем вернулась в Волоконовский район, строила сахарный завод в поселке Пятницкое. До выхода на пенсию работала на производстве: рабочая, рабочая рафинадного цеха, фильтровальщица.

За добросовестный труд Екатерина Феоктистовна неоднократно поощрялась денежными премиями, ценными подарками, благодарностями и почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда», награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU