2020-04-15T12:47:43+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и МСП Банк в рамках мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса предлагают совместное решение для действующих и новых клиентов Банка УРАЛСИБ:
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

кредитование клиентов под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка;

бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ ("Начни с нуля", "Бизнес-старт", "Кассовый", "Платежный").

Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых. Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской Федерации.

Получить подробную информацию о предложении, а также ознакомиться с продуктами и услугами для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии - 8 (800)-700-77-16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Повлияет ли на радиационный фон Белгорода пожар в Чернобыле
17 апреля Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Белгородской области перевернулся самосвал
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма
Дома – не скучно: белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе
В Белгороде сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию «реактивной» Ауди
Жителей Алексеевского округа атакуют псевдородственники, якобы заразившиеся коронавирусом
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Судебные приставы помогли жительнице Белгородской области вернуть долг
В Старом Осколе к началу лета отремонтируют шесть дорог
В Белгородской области дебошир распылил в лицо полицейским газовый баллончик
Белгородка отдала грузчику в оплату за услуги электромотоцикл соседки
ВТБ: на второй неделе самоизоляции россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты
В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика
Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Белгородской области
В Белгородской области только за сутки горело более 50 гектар
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
Белгородцы смогут сами выбрать подходящий режим налогообложения
Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра
В Белгороде после дорожного конфликта один водитель попал в больницу, другой в полицию
В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы
Полицейские предупредили белгородцев об SMS-ках от мошенников со штрафами за нарушение режима самоизоляции
В Белгороде мужчина с криминальным прошлым оскорбил женщину-дознавателя
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»