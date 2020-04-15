57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма

15 Апр 2020 2020-04-15T12:33:31+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали 57-летнего белгородца, который совершил кражу пожертвований из храма в Белгороде. Мужчину удалось задержать неподалеку от места происшествия. И он признался в хищении.

Ориентировку на подозреваемого экипаж вневедомственной охраны получил от оперативного дежурного. На задержание злоумышленника были направлены все наряды, находившиеся на маршрутах патрулирования.

Мужчину, схожего по приметам, росгвардейцы заметили неподалеку от места происшествия. Во время проверки документов подозреваемый признался, что именно он проник в церковь и совершил хищение ящика для пожертвований с денежными средствами. Подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту пожертвований возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU