2020-04-15T12:33:31+03:00
Происшествия

57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали вора неподалеку от места происшествия
Ирина ТАРАСОВА
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57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма.57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали 57-летнего белгородца, который совершил кражу пожертвований из храма в Белгороде. Мужчину удалось задержать неподалеку от места происшествия. И он признался в хищении.

Ориентировку на подозреваемого экипаж вневедомственной охраны получил от оперативного дежурного. На задержание злоумышленника были направлены все наряды, находившиеся на маршрутах патрулирования.

Мужчину, схожего по приметам, росгвардейцы заметили неподалеку от места происшествия. Во время проверки документов подозреваемый признался, что именно он проник в церковь и совершил хищение ящика для пожертвований с денежными средствами. Подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту пожертвований возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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