Дома – не скучно: белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе
Самоизоляция – это лучшее решение при нынешней сложной эпидемиологической ситуации. Однако когда дома находится вся семья, это влечет за собой большой расход электроэнергии. Ведь на полную мощность работают бытовые приборы, компьютеры и планшеты, чаще используется освещение.
Как же сберечь электроэнергию? На этот вопрос и предлагается ответить участникам конкурса. В частности, АО «Белгородэнергосбыт» приглашает жителей региона поделиться своим опытом в рамках объявленного с 20 апреля по 20 мая 2020 года семейного конкурса «Энергосбережение – народное движение». Он проводится в четырех номинациях: рисунок, плакат, карикатура, энергоэффективная символика.
Итак, что важно запомнить?