Дома – не скучно: белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе

15 Апр 2020 2020-04-15T11:39:04+03:00

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Самоизоляция – это лучшее решение при нынешней сложной эпидемиологической ситуации. Однако когда дома находится вся семья, это влечет за собой большой расход электроэнергии. Ведь на полную мощность работают бытовые приборы, компьютеры и планшеты, чаще используется освещение.

Как же сберечь электроэнергию? На этот вопрос и предлагается ответить участникам конкурса. В частности, АО «Белгородэнергосбыт» приглашает жителей региона поделиться своим опытом в рамках объявленного с 20 апреля по 20 мая 2020 года семейного конкурса «Энергосбережение – народное движение». Он проводится в четырех номинациях: рисунок, плакат, карикатура, энергоэффективная символика.

Итак, что важно запомнить?

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