2020-04-15T13:05:08+03:00
Происшествия

В Белгородской области перевернулся самосвал

Водителя с травмами доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 апреля, в Белгородской области произошло два ДТП. Около девяти часов вечера в селе Иловка Алексеевского городского округа 55-летний водитель автомобиля «Саз 3507» не справился с управление и съехал в кювет. В результате самосвал перевернулся. Управлявшего им мужчину с травмами доставили в больницу.

В Белгороде на улице Студенческая около 20 часов 25 минут 31-летний водитель «Киа СИД», по предварительным данным, выехал на «встречку», где столкнулся с «Киа Рио» под управлением 30-летней женщины. В ДТП пострадала автомобилистка.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают, что 15 апреля ожидается неблагоприятная для поездок погода. Синоптики прогнозируют снег с дождем. В связи с этим за рулем надо быть особенно внимательными. Не забывайте держать дистанцию и боковой интервал. Будьте осторожнее у пешеходных переходов, остановок и на перекрестках. Не гоните и при движении по загородным трассам. Вполне вероятно, что под слоем воды скрываются неровности дорожного покрытия, не заметив которые можно попасть в ДТП. В случае дорожных неприятностей обращайтесь за помощью в ГИБДД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоронить умерших с коронавирусом в Белгородской области будут в закрытых гробах без права прощания
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Повлияет ли на радиационный фон Белгорода пожар в Чернобыле
17 апреля Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Белгородской области перевернулся самосвал
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
57-летний белгородец признался в краже пожертвований из храма
Дома – не скучно: белгородцев приглашают поучаствовать в конкурсе
В Белгороде сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию «реактивной» Ауди
Жителей Алексеевского округа атакуют псевдородственники, якобы заразившиеся коронавирусом
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Судебные приставы помогли жительнице Белгородской области вернуть долг
В Старом Осколе к началу лета отремонтируют шесть дорог
В Белгородской области дебошир распылил в лицо полицейским газовый баллончик
Белгородка отдала грузчику в оплату за услуги электромотоцикл соседки
ВТБ: на второй неделе самоизоляции россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты
В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика
Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт в Белгородской области
В Белгородской области только за сутки горело более 50 гектар
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
Белгородцы смогут сами выбрать подходящий режим налогообложения
Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра
В Белгороде после дорожного конфликта один водитель попал в больницу, другой в полицию
В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы
Полицейские предупредили белгородцев об SMS-ках от мошенников со штрафами за нарушение режима самоизоляции
В Белгороде мужчина с криминальным прошлым оскорбил женщину-дознавателя
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»