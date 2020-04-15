В Белгородской области перевернулся самосвал

15 Апр 2020 2020-04-15T13:05:08+03:00

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Во вторник, 14 апреля, в Белгородской области произошло два ДТП. Около девяти часов вечера в селе Иловка Алексеевского городского округа 55-летний водитель автомобиля «Саз 3507» не справился с управление и съехал в кювет. В результате самосвал перевернулся. Управлявшего им мужчину с травмами доставили в больницу.

В Белгороде на улице Студенческая около 20 часов 25 минут 31-летний водитель «Киа СИД», по предварительным данным, выехал на «встречку», где столкнулся с «Киа Рио» под управлением 30-летней женщины. В ДТП пострадала автомобилистка.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают, что 15 апреля ожидается неблагоприятная для поездок погода. Синоптики прогнозируют снег с дождем. В связи с этим за рулем надо быть особенно внимательными. Не забывайте держать дистанцию и боковой интервал. Будьте осторожнее у пешеходных переходов, остановок и на перекрестках. Не гоните и при движении по загородным трассам. Вполне вероятно, что под слоем воды скрываются неровности дорожного покрытия, не заметив которые можно попасть в ДТП. В случае дорожных неприятностей обращайтесь за помощью в ГИБДД по телефонам: (4722) 352-832, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU