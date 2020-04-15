В Белгороде сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию «реактивной» Ауди
Красная «Ауди 80», ревущая на всю Богданку, как реактивный самолет, не могла не привлечь внимание сотрудников ДПС. Выяснилось, что заводской глушитель с резонатором на автомобиле демонтирован, а установлен не сертифицированный. Помимо этого, нашлись и другие нарушения – лобовое и передние боковые стекла затонированы, а цвет иномарки не соответствует указанному в документах.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Одними административными штрафами водитель не отделался. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что Госавтоинспекция прекратила регистрацию транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU