В Белгороде сотрудники ГИБДД аннулировали регистрацию «реактивной» Ауди

15 Апр 2020 2020-04-15T10:55:59+03:00

Иномарка с громким глушителем также была затонирована и другого цвета по документам

Изменить размер текста: A A

Красная «Ауди 80», ревущая на всю Богданку, как реактивный самолет, не могла не привлечь внимание сотрудников ДПС. Выяснилось, что заводской глушитель с резонатором на автомобиле демонтирован, а установлен не сертифицированный. Помимо этого, нашлись и другие нарушения – лобовое и передние боковые стекла затонированы, а цвет иномарки не соответствует указанному в документах.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Одними административными штрафами водитель не отделался. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что Госавтоинспекция прекратила регистрацию транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU