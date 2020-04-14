2020-04-14T17:42:02+03:00
Происшествия

В Белгородской области дебошир распылил в лицо полицейским газовый баллончик

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на сотрудников патрульно-постовой службы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Звонки в полицию о домашних конфликтах – обычное дело. На такие вызовы сотрудникам патрульно-постовой службы приходится выезжать регулярно. Чаще всего визит правоохранителей заставляет семейных дебоширов умерить свой пыл. Но не всегда. По факту стражи порядка никогда не знают, что именно в этот раз их будет ждать за дверью.

Сотрудникам патрульно-постовой службы губкинского отдела полиции на днях пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением. Сообщение о бытовом конфликте поступило вечером 12 апреля. По версии следствия, пускать в квартиру правоохранителей зачинщик отказывался.

- Приоткрыв дверь, мужчина распылил газовый баллончик в сторону сотрудников, находившихся на лестничной площадке. После того, как полицейские вошли в квартиру, он продолжил вести себя агрессивно, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

При задержании злоумышленник ударил одного из патрульных кулаком в лицо, а второго толкнул, из-за чего тот упал и получил травму головы.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что за применение насилия к представителям власти в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Губкинец может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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