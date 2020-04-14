Белгородка отдала грузчику в оплату за услуги электромотоцикл соседки

14 Апр 2020 2020-04-14T17:04:26+03:00

Изменить размер текста: A A

С сообщением о краже детского электромотоцикла с лестничной площадки в полицию обратилась 32-летняя жительница Белгорода. Оперативники выяснили, что к пропаже транспортного средства приложила руку новая соседка заявительницы.

По предварительным данным, подозреваемой надо было расплатиться с грузчиком, помогавшим ей с переездом в новую квартиру. В качестве вознаграждения за услуги злоумышленница отдала ему чужой электромотоцикл. В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU