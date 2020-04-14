2020-04-14T17:04:26+03:00
Происшествия

Белгородка отдала грузчику в оплату за услуги электромотоцикл соседки

Предприимчивой горожанке грозит уголовное дело за кражу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С сообщением о краже детского электромотоцикла с лестничной площадки в полицию обратилась 32-летняя жительница Белгорода. Оперативники выяснили, что к пропаже транспортного средства приложила руку новая соседка заявительницы.

По предварительным данным, подозреваемой надо было расплатиться с грузчиком, помогавшим ей с переездом в новую квартиру. В качестве вознаграждения за услуги злоумышленница отдала ему чужой электромотоцикл. В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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