Белгородка отдала грузчику в оплату за услуги электромотоцикл соседки
Предприимчивой горожанке грозит уголовное дело за кражу
.Фото: "КП" Архив
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С сообщением о краже детского электромотоцикла с лестничной площадки в полицию обратилась 32-летняя жительница Белгорода. Оперативники выяснили, что к пропаже транспортного средства приложила руку новая соседка заявительницы.
По предварительным данным, подозреваемой надо было расплатиться с грузчиком, помогавшим ей с переездом в новую квартиру. В качестве вознаграждения за услуги злоумышленница отдала ему чужой электромотоцикл. В пресс-службе УМВД области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU