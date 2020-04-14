2020-04-14T16:48:19+03:00
Экономика

ВТБ: на второй неделе самоизоляции россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты

Транзакционная активность розничных клиентов российских банков резко выросла по сравнению с первой неделей
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..Фото: "КП" Архив
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Увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок в транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.

Объемы снятия наличных в банкоматах ПАО Банк ВТБ по всей России снизились в период самоизоляции снизились по сравнению с обычным периодом. В конце второй недели самоизоляции зафиксировано их повышение, при этом основной объем транзакций пришелся на пятницу, 10 апреля, на фоне плановых выплат зарплат у бюджетных организаций, на ряд из которых режим самоизоляции не распространяется.

Москвичи стали чаще пользоваться общественным транспортом – число поездок выросло на треть от показателей первой выходной недели. Растет и популярность личного транспорта – количество транзакций на АЗС по России выросло почти на 20%, в столичном регионе – на треть.

Резкий рост отмечен и в сегменте салонов красоты, после того как учреждениям с медицинской лицензией было разрешено оказывать услуги москвичам. За первые несколько дней объем транзакций по картам здесь вырос в 3,5 раза, «пиковым» днем стала пятница, 10 апреля. При этом число покупок в аптеках на второй неделе самоизоляции в целом по России снизилось на 10%, в Москве и области – почти на 20%.

Объем покупок в продуктовых магазинах в России за данный период почти не изменился, при этом средний чек на второй неделе апреля снизился на 12% и составил около 900 рублей.

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