Жителей Алексеевского округа атакуют псевдородственники, якобы заразившиеся коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T10:34:16+03:00

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Сотрудники ОМВД России по Алексеевскому городскому округу предупредили жителей региона о новом способе мошенничества и призывают не терять бдительности. Злоумышленники звонят на мобильный или стационарный телефон, представляются родственником, - как правило, проживающим в другом регионе. Затем "родственник" сообщает, что заразился коронавирусной инфекцией.

Потом в разговор включается якобы медицинский работник, который подтверждает диагноз и тяжелое протекание болезни. Он также сообщает, что для оказания квалифицированной помощи пациенту, в том числе для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, необходима определенная сумма и просит перечислить деньги на банковский счет.

Так действуют только мошенники. Работники медицинских учреждений не будут требовать денежные средства как на лечение коронавирусной инфекции или иных заболеваний, так и на приобретение медицинских приборов и лекарств. Они не имеют на это права.

При поступлении таких звонков задайте собеседнику уточняющие вопросы. Позвоните близкому человеку, который якобы попал в беду и нуждается в помощи. Вы убедитесь, что с ним все в порядке, а вам звонили мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU