2020-04-15T09:30:24+03:00
Общество

Судебные приставы помогли жительнице Белгородской области вернуть долг

Задолженность составила больше 150 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы помогли жительнице Белгородской области вернуть долг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиСудебные приставы помогли жительнице Белгородской области вернуть долг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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Судебные приставы Корочанского районного отдела УФССП России по Белгородской области помогли взыскать задолженность, образовавшуюся из-за игнорирования требований по долговой расписке.

Житель Корочанского района взял в долг по договору займа, но возвращать сумму не торопился. Заемщице пришлось обратиться в суд. Решением суда исковые требования были признаны обоснованными.

В Корочанский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный лист о взыскании денежных средств по задолженности. Судебным приставом — исполнителем должнику вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также он был предупрежден, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок для добровольного исполнения, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы.

Требования исполнительного документа не были исполнены в добровольный срок, поэтому в отношении должника применили меры принудительного характера. Судебным приставом — исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения, в результате установили место работы должника. Затем обратили взыскание на доходы должника и денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Также было ограничено право его выезда за пределы Российской Федерации.

Благодаря комплексу мер, принятых судебным приставом — исполнителем, задолженность взыскана в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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