В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика

14 Апр 2020 2020-04-14T16:32:29+03:00

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В Белгороде на улице Челюскинцев сотрудники вневедомственной охраны задержали злостного неплательщика алиментов, который задолжал около полумиллиона рублей. Розыск 31-летнего жителя Белгородской области был инициирован Федеральной службой судебных приставов.

Мужчину, находящегося в розыске, стражи правопорядка выявили во время проверки документов. По информации управления Федеральной службы судебных приставов, задержанный является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма долга составила 408 тысяч рублей. Белгородец скрывался с октября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU