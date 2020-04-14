2020-04-14T16:32:29+03:00
Общество

В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика

31 летний мужчина задолжал около полумиллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика.В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали злостного алиментщика.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде на улице Челюскинцев сотрудники вневедомственной охраны задержали злостного неплательщика алиментов, который задолжал около полумиллиона рублей. Розыск 31-летнего жителя Белгородской области был инициирован Федеральной службой судебных приставов.

Мужчину, находящегося в розыске, стражи правопорядка выявили во время проверки документов. По информации управления Федеральной службы судебных приставов, задержанный является должником по исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма долга составила 408 тысяч рублей. Белгородец скрывался с октября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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