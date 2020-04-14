«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko

14 Апр 2020 2020-04-14T14:52:57+03:00

На этой неделе зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждут два уникальных концерта в рамках проекта «Шоу ON!», представленного совместно с ПАО Сбербанк

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17 апреля группа «Сплин» даст живой концерт в прямом эфире. Музыканты ранее были вынуждены перенести дату выступления, но, как и обещали, исполнят культовые песни и новые треки в поддержку фанатов, которые остаются дома. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Посмотреть концерт бесплатно можно на странице show.okko.tv/splin.

Существует много рейтингов, подборок и списков самых любимых хитов и клипов группы, неизменно одно — творчество «Сплин» актуально и востребовано всегда. Задать вопрос музыкантам и получить ответ в прямом эфире можно в официальном сообществе онлайн-кинотеатра Okko в соцсети «ВКонтакте».

18 апреля Леонид Агутин и музыканты группы «Эсперанто» сыграют онлайн-концерт для всех ценителей хорошей музыки. Шоу начнется в 17:00 по московскому времени. Посмотреть концерт бесплатно можно на странице show.okko.tv/lagutin.

В эти непростые времена Леонид Агутин призывает беречь себя и своих близких. Для поклонников он исполнит любимые песни: зажигательные, серьезные, романтичные, но всегда настоящие и родные.

В прямом эфире артист проведет Q&A-сессию, ответив на вопросы слушателей. Леонид выберет самые интересные вопросы, их авторы получат в подарок подписки от Okko на три месяца или один год. Вопросы можно задавать в группе онлайн-кинотеатра Okko в соцсети «ВКонтакте». Количество призов ограничено.

Концерты доступны подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.

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ИСТОЧНИК KP.RU