Белгородцы смогут сами выбрать подходящий режим налогообложения

14 Апр 2020 2020-04-14T14:49:11+03:00

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Специалисты управления доходов департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области информируют о том, что с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого вмененного дохода будет отменена. В связи с этим Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте запустила специальный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения». «Калькулятор» для выбора и оценки режима налогообложения призван помочь налогоплательщикам подобрать для себя оптимальный режим налогообложения: общий, по упрощенной системе налогообложения, патентную систему налогообложения или налог на профессиональный доход. В зависимости от категории, к которой относится налогоплательщик (организация, ИП или физлицо), а также размера дохода, количества работников и некоторых особенностей деятельности сервис подберет подходящие режимы.

Отметим, что белгородцы, выбравшие подходящую систему налогообложения, также получат краткую справку о режиме налогообложения и информацию о порядке перехода на него.

ИСТОЧНИК KP.RU