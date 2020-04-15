Судимый житель Старооскольского округа убил собутыльника во время пьянки

15 Апр 2020 2020-04-15T16:27:51+03:00

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Следственным отделом по Старому Осколу возбуждено уголовное дело после того, как в квартире в микрорайоне Солнечный было обнаружено тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Позже выяснилось, что умерший скончался от ножевой раны, которую ему нанес судимый 40-летний собутыльник.

Лицо, причастное к преступлению, было установлено в ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленником оказался оказался ранее судимый житель Старооскольского городского округа, который был задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

По версии следствия, подозреваемый и погибший длительное время поддерживали приятельские отношения. Вечером 10 апреля 2020 года они встретились в квартире общей знакомой в микрорайоне Солнечный, чтобы выпить. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в которой 69-летний мужчина оскорбил подозреваемого. В ответ тот взял нож и ударил оппонента в шею. После этого он покинул квартиру. А потерпевший от полученной травмы скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он допрошен и признал вину. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU