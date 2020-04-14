В Белгородской области только за сутки горело более 50 гектар

14 Апр 2020 2020-04-14T15:25:38+03:00

Прекращайте палить траву! В Белгородской области за сутки горело по 50 гектар. Фото пресс-служба МЧС Белгородской области

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За прошедшую неделю подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области выезжали 93 раза на тушение загораний сухой травяной растительности, камыша и мусора. Общая площадь возгораний за сутки составила более 50 гектар. Самые большие площади пожаров зарегистрированы в Красногвардейском районе – 18,65 и в Шебекинском городском округе 11,29 гектар.

Чтобы предупредить чрезвычайные ситуации, связанные с бесконтрольным сжиганием как травы, так и мусора, сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Белгородской области проводится комплекс мероприятий. Сотрудники МЧС вместе с работниками органов местного самоуправления, добровольными пожарными, сотрудниками ОМВД проводят постоянную профилактическую работу с населением.

Главное управление МЧС России напоминает: за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: на граждан – в размере 2 000 - 3 000 рублей; на должностных лиц – 6 000 - 15 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей – 20 000 - 30 000 рублей; на юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей. В условиях особого противопожарного режима меры административной ответственности усиливаются двукратно.

Сотрудники МЧС обращаются к жителям и гостям региона с просьбой сознательно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности и призывают отказаться от сжигания сухой травы и других растительных остатков! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU