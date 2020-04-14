2020-04-14T13:14:25+03:00
Общество

Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра

Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла
Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра.Сегодня Белгородскую область атакуют сильные порывы ветра.Фото: "КП" Архив
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По данным белгородских синоптиков, на территории Белгородского региона, сегодня, 14 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. В Белгороде температура воздуха ночью от 5 до 7º тепла, днем 15-17° тепла.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что в связи с прогнозируемыми порывами ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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