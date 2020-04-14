В Белгороде после дорожного конфликта один водитель попал в больницу, другой в полицию

14 Апр 2020 2020-04-14T12:48:15+03:00

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Инцидент произошел на одной из улиц Белгорода. По предварительным данным, один 24-летний водитель решил выяснить отношения с 47-летним автомобилистом, совершившим, по его мнению, опасный маневр. Дорожные разборки закончились рукоприкладством. Молодой белгородец ударил своего оппонента по лицу. Тот на следующий день был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу. Выяснилось, что мужчина получил довольно серьезную травму, которая повлекла причинение вреда здоровью средней тяжести.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении 24-летнего парня возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU