В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы
В начале апреля Государственная Дума РФ приняла закон, дающий право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах в связи с пандемией коронавируса. Специалисты управления государственного долга департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области разъяснили что каникулы для граждан предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
Так, заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.
Также Закон предусматривает кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей.
ИСТОЧНИК KP.RU