2020-04-14T11:55:38+03:00
Общество

В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы

Для граждан предусмотрены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы.В Белгородской области разъяснили, кого коснутся кредитные каникулы.Фото: "КП" Архив
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В начале апреля Государственная Дума РФ приняла закон, дающий право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах в связи с пандемией коронавируса. Специалисты управления государственного долга департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области разъяснили что каникулы для граждан предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

Так, заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов.

Также Закон предусматривает кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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