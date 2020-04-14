2020-04-14T11:41:34+03:00
Общество

Полицейские предупредили белгородцев об SMS-ках от мошенников со штрафами за нарушение режима самоизоляции

Не перечисляйте деньги на неизвестные счета и абонентские номера
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде никого не штрафуют на основании геолокации.В Белгороде никого не штрафуют на основании геолокации.Фото: "КП" Архив
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Телефонные мошенники пытаются заработать на коронавирусе. Аферисты рассылают SMS c текстом «Согласно геолокации вами был нарушен режим карантина. Вам необходимо оплатить штраф. В случае неоплаты в течение 24 часов против вас будет возбуждено уголовное дело». МВД России предупреждает – не верьте таким сообщениям.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники органов внутренних дел действительно помогают медикам контролировать тех, кто находится на двухнедельной самоизоляции. Однако правоохранители никого не штрафуют на основании геолокации.

Полицейские напоминают, что нельзя перечислять деньги на неизвестные абонентские номера, а также сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и пароли из SMS-сообщений. Правоохранители также напоминают и об ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Наказание за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрено ст.13.15 Кодекса об административных правонарушениях – «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкции зависят от тяжести последствий. В зависимости от обстоятельств штраф может составить от 30 000 до 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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