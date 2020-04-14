Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

14 Апр 2020 2020-04-14T10:36:49+03:00

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Новая стратегия подразумевает инвестирование средств в акции шести крупных российских компаний (Газпром, Сбербанк, Норникель, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК). Компании, входящие в состав инвестиционной корзины, относятся к так называемым «голубым фишкам» оссийского рынка.

«Лидеры рынка» - это купонная стратегия, размер фиксированного купона 7,5% в год. При этом в стратегии предусмотрен сниженный купонный барьер в размере 75%. Это означает, что даже, если стоимость акции одной или нескольких компаний, входящих в стратегию, снизится менее, чем на 25% относительно начальной стоимости, то дополнительный доход будет выплачен. Выплата по стратегии предусмотрена каждые полгода (3,75%). Минимальная сумма для инвестирования – 100 000 рублей. Срок инвестирования – 5 лет.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Формула роста» и «Лидеры рынка».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия).

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ИСТОЧНИК KP.RU