Только 30% россиян полноценно работают из дома

14 Апр 2020 2020-04-14T09:30:26+03:00

Таковы результаты опроса, проведенного ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городах с населением более 100 тысяч человек

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65% опрошенных жителей Москвы и Петербурга и 54% россиян в целом заявили, что из дома не работают. 16% в регионах (13% москвичей и петербуржцев) сказали, что сейчас не работают вообще.

Да и удаленный режим не вдохновляет: только 22% (в Москве и Петербурге - 13%) сказали, что дома им работается отлично, 21% полагают, что в офисе все же лучше. 19% (эта доля в столицах и регионах одинакова) считают удаленку откровенно плохим вариантом, а 6% продолжают ходить на работу.

Большинство респондентов заявили, что соблюдают режим самоизоляции. 59% жителей столиц отметили, что стали выходить из дома реже, 28% - только в исключительных случаях, 7% - практически не выходят, 6% перемещаются как обычно из-за необходимости по работе. В регионах активность населения пока выше: в среднем 41% реже выходит из дома, 36% - только в исключительных случаях и 11 % почти нет, а 10% не сократили обычные перемещения из-за необходимости по работе.

Самоизоляция нравится россиянам еще меньше, чем работа на удаленном доступе: 56% россиян (в регионах - 71%) относятся к самоизоляции отрицательно. 70% заявили, что им не хватает прогулок, 40% скучают по живому общению, 35% - по кафе и ресторанам, 33% - не хватает путешествий, также треть респондентов страдают от отсутствия парикмахерских и бытовых услуг.