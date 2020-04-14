2020-04-14T09:09:11+03:00
Общество

63-летний белгородец погиб на пожаре

По факту гибели на пожаре жителя Старооскольского горокруга начал проверку региональный Следственный комитет
Ирина ТАРАСОВА
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63-летний белгородец погиб на пожаре.63-летний белгородец погиб на пожаре.Фото: "КП" Архив
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Следственным отделом по Старому Осколу проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре жителя Старооскольского городского округа. Трагедия случилась 11 апреля 2020 года. Рано утром во время тушения возгорания в жилом доме в селе Солдатское Старооскольского городского округа было спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 63-летний хозяин дома.

По предварительным данным, пожар в доме случился из-за не потушенной сигареты, оставленной хозяином, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Комплекс проверочных мероприятий направлен на установление обстоятельств гибели мужчины. Причину смерти должны установить во время судебно-медицинского исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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