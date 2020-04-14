63-летний белгородец погиб на пожаре
Следственным отделом по Старому Осколу проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре жителя Старооскольского городского округа. Трагедия случилась 11 апреля 2020 года. Рано утром во время тушения возгорания в жилом доме в селе Солдатское Старооскольского городского округа было спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался 63-летний хозяин дома.
По предварительным данным, пожар в доме случился из-за не потушенной сигареты, оставленной хозяином, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Комплекс проверочных мероприятий направлен на установление обстоятельств гибели мужчины. Причину смерти должны установить во время судебно-медицинского исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU