2020-04-14T10:59:45+03:00
Общество

В Белгороде мужчина с криминальным прошлым оскорбил женщину-дознавателя

Решив «глаголом жечь», мужчина пополнил коллекцию своих уголовных статей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Едва успев отбыть наказание, 56-летний житель Белгорода вновь оказался за решеткой – в спецприемнике городского УМВД. Попал он сюда короткой дорогой – выпил и пошел гулять по улицам в неприглядном виде. Пока мужчина отбывал административный арест, к нему наведалась дознаватель. Поводом для ее визита стало возбужденное в отношении белгородца уголовное дело за уклонение от административного надзора. По всей видимости, мужчина не обрадовался встрече и в присутствии понятых продемонстрировал сотруднице полиции свой словарный запас.

Взвесив все «комплименты», Следственный комитет пришел к выводу, что их хватило на новое уголовное дело. Теперь послужной список белгородца пополнился статьей «Оскорбление представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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