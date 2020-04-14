В Белгороде мужчина с криминальным прошлым оскорбил женщину-дознавателя
Едва успев отбыть наказание, 56-летний житель Белгорода вновь оказался за решеткой – в спецприемнике городского УМВД. Попал он сюда короткой дорогой – выпил и пошел гулять по улицам в неприглядном виде. Пока мужчина отбывал административный арест, к нему наведалась дознаватель. Поводом для ее визита стало возбужденное в отношении белгородца уголовное дело за уклонение от административного надзора. По всей видимости, мужчина не обрадовался встрече и в присутствии понятых продемонстрировал сотруднице полиции свой словарный запас.
Взвесив все «комплименты», Следственный комитет пришел к выводу, что их хватило на новое уголовное дело. Теперь послужной список белгородца пополнился статьей «Оскорбление представителя власти».
ИСТОЧНИК KP.RU