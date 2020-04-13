2020-04-13T18:20:40+03:00
Происшествия

Белгородец расплатился на заправке фальшивой купюрой

Полиция расследует уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Сообщение об обнаружении фальшивки поступило в полицию от инкассаторов. Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Белгороду удалось проследить путь банкноты. Правоохранители выяснили, что в кассу одной из автозаправок ее отправил 33-летний мужчина. По предварительным данным, он знал, что 1000-рублевая купюра поддельная, тем не менее, расплатился ею, купив бутылку воды. По факту сбыта поддельных денег в Следственном управлении УМВД области возбудили уголовное дело.

- Об обнаружении подозрительной купюры следует незамедлительно сообщать в полицию. Не пытайтесь расплатиться фальшивкой. За сбыт поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, - отметили в пресс-службе УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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