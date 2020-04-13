2020-04-13T17:47:55+03:00
Происшествия

Под Белгородом преследование пьяного лихача тремя экипажами ДПС закончилось стрельбой

Выяснилось, что мужчина уже не первый раз садится за руль в нетрезвом виде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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С вечера пятницы и в выходные дни сотрудники ГИБДД проводили на дорогах Белгородской области рейды. За это время полицейские выявили 1300 нарушений ПДД и отстранили от управления 43 нетрезвых водителя, четверо из которых уже не первый раз попадаются за рулем подшофе. В отношении одного из таких лихачей отделом дознания ОМВД России по Белгородскому району уже возбуждено уголовное дело за рецидив пьяной езды. Преследовать нарушителя пришлось сразу трем экипажам ДПС.

По данным пресс-службы областного УМВД, 24-летний водитель «ВАЗ 2113» привлек внимание полиции на одной из улиц поселка Разумное. Автомобилист ехал с высокой скоростью, однако при виде правоохранителей резко затормозил. Когда сотрудники ГИБДД направились к нему, он нажал на педаль газа и попытался скрыться, направившись в сторону объездной дороги. Все требования стражей порядка молодой человек проигнорировал. Чтобы не позволить лихачу въехать в населенный пункт, автоинспекторам пришлось применить табельное оружие. Повредив колеса, полицейские остановили автомобиль и задержали водителя в районе мостовой развязки п. Разумное - г. Шебекино. Никто не пострадал. За повторное вождение в нетрезвом виде парень может лишиться свободы на два года. Помимо уголовного дела, в отношении него также составили два административных материала – один за ремень безопасности, другой – за невыполнение требования об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Белгородом преследование пьяного лихача тремя экипажами ДПС закончилось стрельбой
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