Игорь Маковский провел рабочую встречу с представителями профсоюзов в режиме ВКС

13 Апр 2020 2020-04-13T17:36:22+03:00

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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме ВКС провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных организаций Обществ. Открывая совещание Маковский рассказал о реализуемых компаниями мерах по профилактике и недопущению распространения нового коронавируса среди своих сотрудников. Эту работу координирует оперативный Штаб Обществ под руководством генерального директора и Штабы, созданные во всех филиалах.

Игорь Маковский подчеркнул, что уже на начальном этапе введения ограничительных мер руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сделало все необходимое для защиты своих работников. Благодаря реализации мероприятий цифровой трансформации, все внешние бизнес-процессы были оперативно переведены в дистанционный формат. 14,9 тысяч из 53,7 тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» переведены на удаленный режим работы с сохранением условий оплаты труда.

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