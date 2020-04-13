2020-04-13T16:35:58+03:00
Общество

В Белгородской области оплатить долги можно любым удобным способом

Такую возможность дает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области оплатить долги можно любым удобным способом.В Белгородской области оплатить долги можно любым удобным способом.Фото: Архив "КП"
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УФССП России по Белгородской области напоминает о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» (r31.fssprus.ru). Он позволяет гражданам и юридическим лицам не только узнать о наличии задолженностей, но и погасить их любым способом, в том числе электронно с минимальными временными затратами.

В случае обнаружения себя в сервисе, произвести оплату задолженности можно через электронные платежные системы с использованием любых банковских карт или распечатать квитанцию со штрих-кодом для оплаты в ближайшем банке.

Оплатить задолженность по исполнительному производству также возможно на Едином портале государственных услуг при получении государственных услуг, предоставляемых Федеральной службой судебных приставов.

Еще один вариант безналичной оплаты задолженности - установить на телефон мобильное приложение «ФССП», и в режиме онлайн не только узнавать о наличии долгов, но и оплачивать их электронно.

УФССП России по Белгородской области рекомендует гражданам и юридическим лицам контролировать свои долговые обязательства, своевременно их оплачивать удобными формами электронной оплаты, которые позволяют существенно сэкономить личное время и избежать очередей в банке или на приеме к судебному приставу-исполнителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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