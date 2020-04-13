Больше половины россиян заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T17:25:56+03:00

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51% опрошенных россиян и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки. В качестве основных причин жители Центральной России назвали дополнительные расходы на медицинскую помощь (18%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (8%) и от неправильных инвестиций (6%).

Из-за ограничений, введенных в России, россияне перешли в режим экономии. 44% респондентов (в том числе 52% - в нестоличных регионах) заявили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. 37% (в Москве и Петербурге - 53%) стали меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8% россиян (для Москвы и Петербурга этот показатель вдвое ниже – 4%) расходы, наоборот, возросли. 11% заявили, что их траты на самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в 2020 году уверены 45% опрошенных россиян и только 7% полагают, что их доходы вырастут до конца года.

Лишь 13% опрошенных россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% допускают такую возможность в будущем. Половина россиян (и только 24% жителей Москвы и Петербурга) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.