В Старом Осколе волонтеры доставляют пожилым лекарства и продукты

13 Апр 2020 2020-04-13T16:05:50+03:00

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Созданный в связи с эпидемией коронавируса штаб оперативной помощи пожилым людям Старооскольского городского округа продолжает свою работу на базе Центра молодежных инициатив. На сегодняшний день насчитывается 46 добровольцев.

Волонтеры покупают продукты и ездят в аптеку за жизненно необходимыми лекарствами для жителей, оказавшихся в группе риска. Ребята работают в тесном контакте с медицинскими работниками Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

В единый колл-центр больницы стекаются заявки от пенсионеров, граждан льготной категории, лиц, осуществляющих уход за лежачими больными на дому, на помощь в доставке бесплатных рецептурных лекарственных препаратов. Начиная со 2 апреля 2020 года по графику дважды в день добровольцы уже отработали порядка 50 заявок на развоз лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU