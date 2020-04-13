В Старом Осколе волонтеры доставляют пожилым лекарства и продукты
Созданный в связи с эпидемией коронавируса штаб оперативной помощи пожилым людям Старооскольского городского округа продолжает свою работу на базе Центра молодежных инициатив. На сегодняшний день насчитывается 46 добровольцев.
Волонтеры покупают продукты и ездят в аптеку за жизненно необходимыми лекарствами для жителей, оказавшихся в группе риска. Ребята работают в тесном контакте с медицинскими работниками Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.
В единый колл-центр больницы стекаются заявки от пенсионеров, граждан льготной категории, лиц, осуществляющих уход за лежачими больными на дому, на помощь в доставке бесплатных рецептурных лекарственных препаратов. Начиная со 2 апреля 2020 года по графику дважды в день добровольцы уже отработали порядка 50 заявок на развоз лекарств.
ИСТОЧНИК KP.RU