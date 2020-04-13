Две жительницы Белгородской области стали фигурантками уголовных дел после выяснения отношений с мужьями
От рук своих жен пострадали сразу двое жителей Белгородской области. По предварительным данным, 38-летняя жительница Старооскольского городского округа во время выяснения отношений выстрелила в супруга из его же пневматического ружья. После, по просьбе мужчины, женщина вызвала ему «скорую помощь». Сейчас оскольчанин находится в больнице. Его жизни уже ничего не угрожает.
Быстрой на расправу оказалась и 35-летняя жительница Белгорода. По версии следствия, в ходе семейного конфликта она ударила мужа в грудь кухонным ножом. Супруг женщины также оказался в больничной палате.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщинам может грозить до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU