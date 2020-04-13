2020-04-13T12:07:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области нет новых заболеваний, а вот у соседей…

Куряне стремительно догоняют по числу заболевших COVID-19 «лидеров» Центрального Черноземья
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области нет новых заболеваний, а вот у соседей…В Белгородской области нет новых заболеваний, а вот у соседей…Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 13 апреля, Стопкороновирус.рф. в 10.45 опубликован новые данные о количестве заболевших в России. Всего с начала эпидемии зафиксировано 18 328 (+2 558 за минувшие сутки). За тот же период число выздоровевших увеличилось на 179 человек (всего 1 470). На 18 человек увеличилось и количество умерших (всего 148 человек). Белгородская область осталась на прежних позициях: 31 заболевший, как и было на минувший день. А вот Курская область стремительно догоняет по количеству заболеваний короновирусной инфекцией «лидеров» Центрального Черноземья. На 13 апреля количество заболевших в этой, соседней с Белгородской, области оставило 58 человек ( в Липецкой области 69 заболевших, в Воронежской — 60).

По прежнему стабильно и число выздоровевших в области — их пока только трое. Отметим, что в Белгородской области пока одни из самых невысоких показателей по количеству заболевших среди областей Центрального Черноземья. Медики региона не устают повторять, что белгородцы должны строго соблюдать все рекомендации, касающиеся самоизоляции. Вместе с тем, в области ведется интенсивная подготовка к возможному росту заболеваний COVID-19, чтобы, в случае чего, быть во всеоружии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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