На территории Белгородской области введен особый противопожарный режим

13 Апр 2020 2020-04-13T11:03:41+03:00

Особый противопожарный режим будет действовать до 30 апреля

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Постановлением правительства Белгородской области от 6 апреля 2020 года № 139-пп на территории области с 10 по 30 апреля введен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание граждан в лесных насаждениях на территории области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня. Нарушение требований Правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

Сотрудники МЧС напоминают о недопустимости использования открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара следует звонить по телефону «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU