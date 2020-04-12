В горбольнице № 2 Белгорода оборудовали инфекционное отделение для новых больных COVID-19
180 резервных коек подготовили для пациентов с коронавирусной инфекцией в городской больнице №2 Белгорода. Резервное инфекционное отделение появилось в связи с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Также в ближайшее время переоборудуют еще 4 медучреждения области. Для больных короновирусной инфекцией будут оборудованы инфекционные отделения в Белгородской инфекционной клинической больнице имени Павловского, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, а также на базе Чернянской и Алексеевской центральных районных больниц.
Отметим, что во всех этих инфекционных отделениях смогут разместить более 1000 больных белгородцев.
ИСТОЧНИК KP.RU