В горбольнице № 2 Белгорода оборудовали инфекционное отделение для новых больных COVID-19

12 Апр 2020 2020-04-12T19:40:22+03:00

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180 резервных коек подготовили для пациентов с коронавирусной инфекцией в городской больнице №2 Белгорода. Резервное инфекционное отделение появилось в связи с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в ближайшее время переоборудуют еще 4 медучреждения области. Для больных короновирусной инфекцией будут оборудованы инфекционные отделения в Белгородской инфекционной клинической больнице имени Павловского, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, а также на базе Чернянской и Алексеевской центральных районных больниц.

Отметим, что во всех этих инфекционных отделениях смогут разместить более 1000 больных белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU