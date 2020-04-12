Многоквартирный дом в Яковлево Белгородской области украсил портрет Героя Советского Союза

12 Апр 2020 2020-04-12T13:53:44+03:00

Вальдемар Шаландин погиб в бою в 1943 году

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В поселке Яковлево под Белгородом многоквартирный дом украсил портрет Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, пишут в соцсетях. Командир танкового взвода погиб в бою в 1943 году. Бой проходил в окрестностях поселка Яковлево. Советские танкисты сожгли два «тигра» и один средний танк. Но и сами были подбиты. И когда их танк загорелся, они протаранили «тигра». Машина фашистов загорелась, оно и весь экипаж советского танка погиб.

Вальдемара Шаландина похоронили в братской могиле в поселке Яковлево, его именем назвали улицу областного центра на Харьковской горе.

Напомним, что в Белгороде приняли решение увековечить в рамках граффити-акции «Портрет памяти» подвиги героев ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU