Многоквартирный дом в Яковлево Белгородской области украсил портрет Героя Советского Союза
В поселке Яковлево под Белгородом многоквартирный дом украсил портрет Героя Советского Союза Вальдемара Шаландина, пишут в соцсетях. Командир танкового взвода погиб в бою в 1943 году. Бой проходил в окрестностях поселка Яковлево. Советские танкисты сожгли два «тигра» и один средний танк. Но и сами были подбиты. И когда их танк загорелся, они протаранили «тигра». Машина фашистов загорелась, оно и весь экипаж советского танка погиб.
Вальдемара Шаландина похоронили в братской могиле в поселке Яковлево, его именем назвали улицу областного центра на Харьковской горе.
Напомним, что в Белгороде приняли решение увековечить в рамках граффити-акции «Портрет памяти» подвиги героев ВОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU