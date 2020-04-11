В Белгородской области подросли цены на продукты и алкоголь

11 Апр 2020 2020-04-11T15:21:40+03:00

На 1,9% выросли цены на продовольственные товары и алкоголь, на 1,1 — на непродовольственные товары

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В Белгородской области с начала года на 1,9% выросли цены на группу продовольственных товаров, непродовольственные подросли на 1%. На 1,1% в области подорожали услуги. Еще на 1,9% увеличились цены на алкогольную продукцию, сообщает Белгородстат.

При этом в управлении потребительского рынка департамента экономического развития отметили, что не видят необоснованного роста цен и что этот рост находятся в пределах допустимого. В ряде магазинов и сегодня, к примеру, гречневую крупу, можно найти по стоимости 60,77 рубля за килограмм, сахар-песок – 31,64 рубля, а десяток яиц – 59,33 рубля.

Напомним, что в правительстве области заявили, что будут ежедневно мониторить состояние цен. И не допустят их резкого подорожания.

Но и Белгородская область не избежала резкого подорожания цен на лимоны (до 400-500 рублей в начале апреля) и имбиря, который подорожал в два и более раз. В департаменте экономразвития такой взлет цен на лимоны и имбирь объяснили ограниченными предложениями на открытых торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU