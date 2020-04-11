На территории Белгородской области ожидается значительное усиление ветра и минусовая температура

11 Апр 2020 2020-04-11T14:36:56+03:00

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По данным Белгородских синоптиков, на территории региона 12 апреля будет переменная облачность. Ночью местами небольшие (до 1 мм) осадки в виде мокрого снега. Днем — без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, а днем порывы ветра могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 8-13 тепла тепла.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра, Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что сильный ветер может обрушить слабо укрепленные широкоформатные и ветхие конструкции, спровоцировать падении крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов. Сильны порывы ветра также могут вызвать повреждение кровли домов, порыв воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов. А люди, находящиеся на улице, могут попасть под летящие обломки разрушенных сооружений, осколки стекол. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU