2020-04-11T12:37:53+03:00
Общество

Бессмертный полк Белгородского госуниверситета создает уникальный архив

Он состоит из биографий участников Великой Отечественной войны, детей войны, воспоминаний о войне
Ирина ТАРАСОВА
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Бессмертный полк Белгородского госуниверситета создает уникальный архив. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"Бессмертный полк Белгородского госуниверситета создает уникальный архив. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"
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Музей истории НИУ «БелГУ» создает уникальный электронный архив воспоминаний и биографий участников Великой Отечественной войны, детей войны, воспоминаний о войне. Среди выпускников университета, преподавателей и сотрудников немало славных имен. Уже сегодня Бессмертный полк Белгородского государственного национального исследовательского университета предлагает вам ознакомиться с биографическими очерками и воспоминаниями.

Проект музея истории НИУ «БелГУ» представлен биографиями участников Великой Отечественной войны: преподавателей, сотрудников и выпускников вуза, а также личными историями и воспоминаниями о членах семей студентов, преподавателей и сотрудниках НИУ «БелГУ».Для участия в проекте необходимо прислать на электронную почту denisova@bsu.edu.ru следующие материалы:

- фотографии из семейного архива в формате "JPG" (портретная участника войны, военных лет);

- биографии (обязательно укажите годы жизни участника войны), воспоминания в формате Word;

- фронтовые письма, страницы личных дневников, наградные листы, иные личные документы участника Великой Отечественной войны в формате "JPG";

- краткие сведения об участнике проекта.

Директор музея истории НИУ «БелГУ» Ирина Денисова, представляя проект, пригласила студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и ветеранов труда университета присоединиться к сохранению истории о родных и близких, о тех, кто внес вклад в Великую Победу. Все материалы будут также размещены на портале Дорога памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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