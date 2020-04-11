В Белгородской области за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19

11 Апр 2020 2020-04-11T12:35:09+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки, как сообщает Стопкороновирус.рф., в Белгородской области не выявлено ни одного случая нового заболевания короновирусной инфекцией. Чего не скажешь о соседях. Так, в Курской области на сегодняшний день количество заболевших составляет 42 человека. Напомним, что эта область долго держала нулевую статистику, а теперь стремительно догоняет «лидера» Центрального Черноземья по заболеваниям — Липецкую область. У липчан на сегодняшний день 58 заболевших. Радует, правда, то, что уже 10 человек излечились. В Воронежской области — 37 заболевших (10 человек выздоровело). В Тамбовской области 33 заболевших (6 человек выздоровело)

В целом по России количество заболевших составляет 13584 человек. Только за минувшие сутки прибавилось 1667 человек. 106 человек выздоровело и, увы, 106 умерло (за последние сутки 12 человек). По прежнему наибольшее количество заболевших COVID-19 в Москве — 8852 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU