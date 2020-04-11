11 Апр 2020 2020-04-11T11:21:16+03:00

Департамент ЖКХ Белгородской области заявляет, что каждый день дезинфицируют все дома. Фото: "КП" Архив

А белгородцы жалуются, что даже влажную уборку перестали делать

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100% многоквартирных домов области проходят дезинфицирующую обработку ежедневно. Об заявил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства региона Константин Полежаев. При этом сами белгородцы жалуются, что, по-видимому, их дома не входят в число тех, которые подлежат обработке и что в некоторых перестали делать даже простую влажную уборку.

Как рассказал Константин Полежаев, в регионе 5 560 многоквартирных домов, ими руководит — 136 управляющих компаний и 76 ТСЖ. В регионе 100% многоквартирных домов ежедневно проходят дезинфицирующую обработку. Обрабатываются 4 миллиона квадратных мест общего пользования и порядка 4 600 детских площадок.

Чиновник также отметил, что обработку управляющие компании осуществляют а собственные средства, так что жильцам не стоит ждать повышения платежей. Он также подчеркнул, что управляющие компании к новым задачам отнеслись с пониманием.

Рассказал глава ЖКХ и о том, как проходят система обработки. С верхнего по третий этаж должны мыть полы с дезинфицирующими средствами. На первом и втором этажах, кроме мытья полов должны дополнительно делать влажную протирку с дезинфицирующими средствами подоконников, перил, поручней, почтовых ящиков, дверных ручек, лифтовых кабин, кнопок вызова домофона. Также должны обрабатываться ствол и клапан мусоропровода, приемные камеры контейнеров, урны и скамейки, малые архитектурные формы.

Дезинфицировать можно средствами из перечня, утвержденного Роспотребнадзором. В него входят хлорсодержащие, кислородосодержащие, катионоактивные вещества.

Запасов дезинфицирующего средства «Мегадез», которое рекомендовал региональный департамент ЖКХ, в регионе хватит надолго. Но компании могут использовать любое средство из перечня.

ИСТОЧНИК KP.RU