В Шебекино Белгородской области после капитального ремонта открылась детская поликлиника

10 Апр 2020 2020-04-10T17:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Шебекино Белгородской области открылась после капитального ремонта детская поликлиника. Ремонтные работы в детской поликлинике начались в июле 2019 года. За это время проведены в полном объеме общестроительные работы, выполнен монтаж вентиляции, электроосвещения, сантехнические работы, телефонизация, произведена замена инженерных сетей, установлена система видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации, выполнен ремонт кровли, фасада здания. В поликлинике создана рациональная, доступная и удобная навигационная система.

Реорганизована входная группа, где теперь расположены утепленный гардероб, холл и колясочная. В полном объеме проведено укомплектование новой мебелью. В первую очередь, для удобства пациентов проведено зонирование поэтажно с учетом назначения кабинетов. Каждая зона имеет свою цветовую маркировку, обозначенную на информационных стендах и вывесках, что позволит пациентам быстро ориентироваться при поиске нужного кабинета.

Первые посетители уже отметили изменения в обновленной поликлинике: качество ремонта, его эргономичность, приятную цветовую гамму, наличие декоративных элементов, удобство во всем и направленность на пациента, современное высококлассное оборудование кабинетов специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU