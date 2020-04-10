Виновник дорожно-транспортного происшествия возместил ущерб белгородке

10 Апр 2020 2020-04-10T18:54:40+03:00

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Жительнице Белгородской области возмещен ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшая обратился с иском в суд о возмещении стоимости ремонта автотранспортного средства. Суд вынес решение о взыскании с виновника ДТП материального ущерба, расходов за оплату услуг эксперта-техника и судебных расходов на общую сумму 169 тысяч рублей. Приставы помогли получить женщине материальный ущерб.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебные приставы установили, что мужчина является владельцем «Kia Sorento» и для наложения ареста вышли по адресу проживания должника. Со слов соседей, он по данному адресу уже не проживает, предположительно выехал в другой регион.

Через некоторое время должник явился в отдел судебных приставов. Он пояснил, что ему сообщили о визите должностных лиц службы и чтобы избежать наложение ареста на автомобиль, оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU