2020-04-10T15:52:45+03:00
Общество

В Белгородской области продолжают обеспечивать бесперебойное газоснабжение потребителей

Газовики группы «Газпром газораспределение Белгород» и аварийно-диспетчерская служба «Газпром межрегионгаз» оперативно реагируют на обращения абонентов
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Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Белгород» продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки.Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Белгород» продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки.
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Сотрудники ежедневно работают для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жителей региона и объектов социальной инфраструктуры. Круглосуточно на посту находится и аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром межрегионгаз», выполняя в среднем около 80 заявок в сутки силами 34 бригад в смену. Выезжая на заявки, специалисты оперативно устраняют возникшие утечки, выполняют необходимые регламентные мероприятия, оказывают помощь в ремонте газоиспользующего оборудования.

- Выезд по аварийным заявкам во время объявленного, в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, режима повышенной опасности будет происходить непрерывно. Аварийная служба продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки, - подчеркивает заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Сергей Власов.

Кроме того, сотрудники газораспределительной организации призывают белгородцев соблюдать все меры безопасности. Оставаясь дома в дни карантина дома, обратить особое внимание на соблюдение основных правил использования бытового газа.

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