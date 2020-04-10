В Белгородской области продолжают обеспечивать бесперебойное газоснабжение потребителей

10 Апр 2020 2020-04-10T15:52:45+03:00

Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Белгород» продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки.

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Сотрудники ежедневно работают для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жителей региона и объектов социальной инфраструктуры. Круглосуточно на посту находится и аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром межрегионгаз», выполняя в среднем около 80 заявок в сутки силами 34 бригад в смену. Выезжая на заявки, специалисты оперативно устраняют возникшие утечки, выполняют необходимые регламентные мероприятия, оказывают помощь в ремонте газоиспользующего оборудования.

- Выезд по аварийным заявкам во время объявленного, в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе, режима повышенной опасности будет происходить непрерывно. Аварийная служба продолжает работать круглосуточно и выезжать на все заявки, - подчеркивает заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Сергей Власов.

Кроме того, сотрудники газораспределительной организации призывают белгородцев соблюдать все меры безопасности. Оставаясь дома в дни карантина дома, обратить особое внимание на соблюдение основных правил использования бытового газа.

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