2020-04-10T14:08:45+03:00
Общество

У энергетиков под особым вниманием более 40 логистических центров крупных торговых сетей

Специалисты в усиленном режиме контролируют их энергоснабжение
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в период нерабочих дней продолжают в усиленном режиме контролировать электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей, обеспечивающих продовольствием и предметами первой необходимости жителей 20 регионов Центральной России и Приволжья.

На территориях операционной ответственности энергокомпаний работают международные и российские торговые сети, и сети регионального уровня. Они играют важную роль в обеспечении доступности для населения в условиях осложненной эпидемологической обстановки продовольственных и иных товаров – такая задача поставлена руководством страны. Генеральный директор компании «Россети Центр» Павел Ливинский поручил энергетикам уделять особое внимание крупным транспортно-логистических центрам, через которые идут поставки продовольствия и товаров в регионы.

- Обеспечение продовольственной безопасности – приоритетнейшая задача в нынешней ситуации. От профессионализма и качества нашей работы во многом зависит функционирование предприятий, которые отвечают за жизнедеятельность регионов. Мы в полной мере понимаем всю возложенную на нас ответственность, мобилизованы и обеспечиваем качественную бесперебойное энергоснабжение этих объектов, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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